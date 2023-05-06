غزة: الإعلامي الحكومي يصدر تنويهاً بشأن آلية توزيع شقق المدن المصرية

رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، اليوم السبت، تنويهاً حول ما ينُشر من معلومات بشأن آلية توزيع شقق المدن المصرية في قطاع غزة.وقال معروف في تصريح صحفي إنه: "لا يوجد أي اتفاق حتى اللحظة على آلية توزيع شقق المدن المصرية بغزة، وكل الأرقام التي ذُكرت عارية عن الصحة".وشدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي على أن "الآلية التي يتم تداولها عبر بعض الحسابات عن كيفية الاستفادة من شقق المدن المصرية ولا يوجد لها أصل وهي عارية عن الصحة".