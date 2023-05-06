مؤسسات الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة النائب أحمد عطون

رام الله - دنيا الوطنحملت مؤسسات الأسرى سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة النائب المقدسي المبعد، أحمد عطون.وأوضحت مؤسسات الأسرى أن عطون تعرض لاعتداء وحشي من قبل قوات الاحتلال لحظة اعتقاله أول أمس الخميس، ما استدعى نقله لمستشفى "تشعاري تصديق".وذكرت مصادر صحفية أنه أصيب بأعراض جلطة قلبية وستجرى له عملية قسطرة يوم الأحد القادم.وداهمت قوات الاحتلال، الخميس، المنزل الذي يسكن فيه النائب عطون بمحافظة بيت لحم، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى مراكز التحقيق، علماً أنه تم الإفراج عنه مؤخراً بعد اعتقالٍ إداري لعدة أشهر.