أهالي الشهداء يدعون لأوسع وقفة في جنين للمطالبة بجثامين أبنائهم



ومن بين الشهداء المحتجزة جثامينهم 18 شهيداً من القدس وضواحيها، و 27 شهيداً من قطاع غزة.



كذلك يحتجز الاحتلال أكثر من 253 شهيداً في مقابر الأرقام ومواقع مجهولة منذ سنوات.





رام الله - دنيا الوطندعا أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، للمشاركة الواسع في الوقفة التي ستنظم اليوم السبت في جنين للمطالبة بجثامين أبنائهم.وأوضح القائمون على الوقفة أنها ستنظم الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في بلدة عرابة قضاء جنين، مسقط رأس الشهيد الشيخ خضر عدنان والذي لا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.وشدد أهالي الشهداء على ضرورة الحشد الكبير في هذه الوقفة، وفاءً لدماء أبنائهم الذين مهدوا الطريق للعزة والكرامة، وضحوا بدمائهم لأجل الوطن.ويحتجز الاحتلال 133 شهيداً فلسطينياً في الثلاجات منذ عام 2015، بينهم 12 أسيراً و12 طفلاً وشهيدة واحدة.