قيادي بحماس: معركة شعبنا مع الاحتلال لن تتوقف إلا بزواله

وقال قرعاوي إن "شهيدي طولكرم، كانا مطاردين للاحتلال منذ فترة وخاضا اشتباكات كثيرة".



وأضاف أن "حال الشعب الفلسطيني أن يعيش حالة من المقاومة المستمرة ويقدم خيرة شبابه وأبنائه".



ودعا قرعاي الشباب الفلسطيني للدفاع عن قضيته، مع الحرص على اليقظة الدائمة في كل الأوقات، والحذر من غدر الاحتلال.



وأشار إلى أن فلسطين وطولكرم خاصة تعيش حالة من الغضب والألم والحزن على الشهداء.



وأوضح قرعاوي أن المسيرة مستمرة منذ عشرات السنوات ولن تتوقف ما استمرت استفزازات الاحتلال، وتحفز الكثير من الشباب لسلوك ذات الدرب.







رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، فتحي قرعاوي،إن "ارتقاء الشهداء، ومعركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال لن تتوقف إلا بزواله عن أرض فلسطين".