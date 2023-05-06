نقل الأسير وليد دقة إلى مستشفى سوروكا بعد تدهور صحته

رام الله - دنيا الوطننقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الأسير الفلسطيني وليد دقة المريض بالسرطان، من عيادة ما تسمى سجن الرملة، إلى مستشفى سوروكا.وكانت عائلة الأسير وليد دقة، قد أصدرت بياناً في الأول من شهر أيار/ مايو النصرم، قالت فيه "بعد قضاء 37 يوماً في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، وإجراء عملية استئصال لجزء من رئته اليمنى، قامت سلطة سجون الاحتلال بنقل الأسير وليد دقة مساء الأحد 30 نيسان/ أبريل 2023 إلى مستشفى سجن الرملة".ويشار إلى أن حالة الأسير وليد دقة قد تدهورت في 20 مارس/ آذار 2023 نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال.