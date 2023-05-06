نابلس: تشييع جثامين ثلاثة شهداء بعد 55 يوماً من الاحتجاز

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم السبت، جثامين ثلاثة شهداء من نابلس، سلمتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الجمعة، عقب احتجاز دام 55 يوما.وانطلق موكب تشييع الشهداء: عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك، من أمام مستشفى رفيديا باتجاه دوار الشهداء، وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.واستشهد جهاد وعدي الشامي ومحمد دبيك في الثاني عشر من شهر آذار 2023، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز صرة العسكري، جنوب غرب نابلس.ومع تسليم جثامين الشهداء الثلاثة، لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 133 شهيدا منذ عام 2015، منهم جثامين 12 من الأسرى الشهداء، و12 طفلا وشهيدة، بالإضافة إلى 256 شهيدا في مقابر الأرقام، بحسب بيانات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.