المعابر تنشر إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت 11846 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9548 وافداً.وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11664 مواطناً 108 أجانب، و74من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين 9375 مواطناً، و128أجنبياً، و39 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 6 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.يُذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.