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دولي

اليابان: زلزال بقوة 6.5 يودي بحياة شخص على الأقل ويدمر عدداً من المنازل

اليابان: زلزال بقوة 6.5 يودي بحياة شخص على الأقل ويدمر عدداً من المنازل
زلزال بقوة 6.5 يضرب اليابان
رام الله - دنيا الوطن
قُتل شخص على الأقل، وأُصيب 21 آخرون، جرّاء زلزال قوي ضرب مناطق وسط اليابان، يوم امس الجمعة، فيما تبحث فرق الإغاثة عن شخص عالق تحت الأنقاض، إثر انهيار عدد من المنازل.

وضرب الزلزال البالغة شدّته 6.5 درجة في فترة بعد الظهر على عُمق 12 كيلومترا، وفق وكالة الأرصاد اليابانية.

وحذّر خبراء الأرصاد المواطنين من احتمال حصول هزّات ارتدادية أو انزلاق أتربة في الأيام المقبلة، لكنهم استبعدوا خطر حدوث تسونامي. وفق (روسيا اليوم)

وسجّلت هزات قوية إضافية يوم أمس، إحداها عند الساعة العاشرة ليلا، وبلغت شدّتها 5.8 درجة.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي)، سجّلت هزة بقوّة 5.5 درجة قبالة سواحل أوموري، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد.

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