اليابان: زلزال بقوة 6.5 يودي بحياة شخص على الأقل ويدمر عدداً من المنازل

رام الله - دنيا الوطنقُتل شخص على الأقل، وأُصيب 21 آخرون، جرّاء زلزال قوي ضرب مناطق وسط اليابان، يوم امس الجمعة، فيما تبحث فرق الإغاثة عن شخص عالق تحت الأنقاض، إثر انهيار عدد من المنازل.وضرب الزلزال البالغة شدّته 6.5 درجة في فترة بعد الظهر على عُمق 12 كيلومترا، وفق وكالة الأرصاد اليابانية.وحذّر خبراء الأرصاد المواطنين من احتمال حصول هزّات ارتدادية أو انزلاق أتربة في الأيام المقبلة، لكنهم استبعدوا خطر حدوث تسونامي. وفق (روسيا اليوم)وسجّلت هزات قوية إضافية يوم أمس، إحداها عند الساعة العاشرة ليلا، وبلغت شدّتها 5.8 درجة.وفي وقت مبكر من فجر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي)، سجّلت هزة بقوّة 5.5 درجة قبالة سواحل أوموري، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد.