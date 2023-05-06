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جدة تستضيف مباحثات لحل الأزمة في السودان

جدة تستضيف مباحثات لحل الأزمة في السودان
معارك مسلحة في السودان
رام الله - دنيا الوطن
تستضيف مدينة جدة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، مباحثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بمبادرة سعودية أميركية.

وأفادت قناة (العربية)، بأن وفد الجيش يمثله ثلاثةُ ضباط وسفير، أما وفد الدعم فيمثله 3 ضباط فقط، فيما أكد الجيش السوداني أن وفده الذي غادر إلى جدة سيناقش التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدُها، بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية.

وأضافت بأن وفدي الجيش وقوات الدعم السريع غادرا أمس الجمعة إلى المملكة العربية السعودية، لبدء المفاوضات التي تتم بوساطة سعودية أميركية.

ورغم إعلان طرفي النزاع في السودان، تمديد الهدنة لـ 72 ساعة، ورغم أن الهدوء ساد العاصمة لفترة، لكن ما لبثت الاشتباكات أن عادت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

في السياق، رحبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بمباحثات جدة التي تأتي ضمن المبادرة الأميركية السعودية، وأعربت عن أملها في أن تقود لوقف للقتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية بما يمهد الطريق لحل سلمي سياسي مستدام.

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