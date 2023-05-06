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فيديو.. أبو ظبي تستضيف حفلاً بمناسبة ما يسمى عيد الاستقلال الإسرائيلي

فيديو.. أبو ظبي تستضيف حفلاً بمناسبة ما يسمى عيد الاستقلال الإسرائيلي
جانب من حفل استضافته أبو ظبي بمناسبة ما يسمى عيد استقلال إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أُقيم في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي الليلة الماضية، حفلٌ بمناسبة ما يسمى عيد الاستقلال الإسرائيلي وذلك للمرة الأولى من نوعها.

وشارك في الحفل أكثر من 650 شخصًا، وفي مقدمتهم وزير الدولة الإماراتي احمد علي الصايغ، وسفير الإمارات في إسرائيل، محمد آل خاجة، والسفير الإسرائيلي في أبو ظبي امير حايك الى جانب رجال أعمال محليين وسفراء أجانب وحاخامات.

وشدد حايك على التزام إسرائيل بتعميق العلاقات مع دولة الامارات، شاكرا الرئيس الاماراتي محمد بن زايد ال نهيان والشعب في الامارات على التعاون، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأبدى حايك ثقة إسرائيل بألا يأتي التقارب بين الإمارات وايران على حساب العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، مشيرًا إلى أن لأبو ظبي وطهران علاقات اقتصادية وأخرى باعتبارهما جارتين.

وتوقع السفير الإسرائيلي في أبو ظبي، قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بزيارة الإمارات في الفترة المقبلة.

خلال الحفل، شارك الفنان الإمارات، أحمد الحوسني، في غناء النشيد الإسرائيلي، مع الفنانة الإسرائيلية، نيكول رافيف.


 


 


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