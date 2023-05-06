إضراب شامل في طولكرم حداداً على أرواح الشهيدين الشافعي وخريوش





وأفادت وزارة الصحة، بوصول شهيدين برصاص الاحتلال إلى مستشفى د. ثابت ثابت الحكومي إضافة إلى إصابة مستقرة جراء العدوان على طولكرم.



وأضافت الوزارة أن الشهيدين هما الشابان، سامر صلاح الشافعي 22 عاماً (أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن)، وحمزة جميل خريوش 22 عاماً (أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى).



ويشار إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، إثر اندلاع مواجهات عنيفة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت فصائل العمل الوطني في طولكرم، اليوم السبت الموافق 6 أيار/ مايو الإضراب الشامل، وذلك استنكاراً لجريمة الاحتلال في مدينة طولكرم والتي أدت لاستشهاد شابّين.