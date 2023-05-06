(القناة 14): هاكرز أنونيموس السودان تهاجم الموقع الخاص بالقناة على الإنترنت وتعطّله

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 14) الإسرائيلية، اليوم اسبت، بأن الموقع الخاص بها تعرّض للاختراق من قِبل مجموعة الهاكرز أنونيموس سودان.وبحسب القناة فإن مجموعة الهاكرز أنونيموس سودان تهاجم الموقع الخاص بالقناة على الإنترنت وتعطله.وفي وقت سابق، كشفت (القناة 12) الإسرائيلية، انهيار عدد من مواقع البنوك ومكاتب البريد بعد تعرضها لهجوم إلكتروني.ووفقًا للقناة، فإن مجموعات هاكرز "أنونيموس سودان" تقول إنها نفذت هجمات إلكترونية ضد مواقع البنوك في "إسرائيل".وأضافت القناة أنه "من ضمن البنوك: بنك مزراحي، بنك ديسكونت، بنك لئومي وبنك القدس، وحتى هذه اللحظة لا يمكن الوصول إلى هذه المواقع".