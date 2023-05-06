مجدلاني: بتنا قاب قوسين أو أدنى من إنهاء إضراب عاملي أونروا في الضفة





وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن اجتماعات مكثفة مع إدارة أونروا عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين.





وأضاف مجدلاني: "استطعنا التوصل لمجموعة من المحددات الرئيسية المتصلة في موضوع الرواتب، ارتباطاً برفع الرواتب التي جرت في دولة فلسطين".





وأكد وزير التنمية، بأن اليوم سيكون هناك اجتماع لجنة فنية برئاسة وزير العمل، نصري أبو جيش، بمشاركة جميع الأطراف.

وقال مجدلاني: "نعتقد أننا وضعنا أسساً متفاهم عليها للحل واليوم ستنطلق بدايات الحل وبتنا قاب قوسين أو أدنى من إنهاء الإضراب وفكه ومعالجة هذا الموضوع من كافة جوانبه".

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، اليوم السبت، آخر تطورات الجهود المبذولة لحل أزمة إضراب العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).