بن غفير: إجراءات استعادة الردع تبدأ بالعودة لسياسة الاغتيالات

رام الله - دنيا الوطننقلت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، قول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بشأن الإجراءات التي يجب على الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو اتخاذها لاستعادة ما وصفته بسياسة "الردع".وقالت (القناة 12) الإسرائيلية "من وجهة نظر بن غفير، هناك سلسلة من الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل استعادة الردع، بدءًا من تجديد سياسة الاغتيالات، والتضييق على الأسرى الأمنيين".وتابع بن غفير "مع ذلك، لم يتمكن حتى الآن من تحقيق أي إنجاز في أي مجال، وهو يلوم نتنياهو على "عدم السماح له بفعل ذلك".