فيديو: مواطنون يعتدون على طبيب بمجمع الشفاء بغزة.. ونقابة الأطباء بالقطاع تصدر بياناً





يأتي ذلك بعد حادثة اعتداء من قبل مواطنين على أحد الأطباء، في مجمع الشفاء الطبي يوم أمس الجمعة.





وقالت النقابة في بيان نشرته عبر حسابها على (فيسبوك): إن هذا السلوك لا يمثل قيم وأخلاق شعبنا الفلسطيني، مشيرة إلى أن تكرار الاعتداء على الطواقم الطبية يؤثر بشكل سلبي على بيئة العمل في المؤسسات الصحية.





وطالبت النقابة المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية لإصدار قانون خاص بحماية الطواقم الصحية وتجريم الاعتداء عليهم.















رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة أطباء فلسطين - المحافظات الجنوبية، اليوم السبت، أنها ستنظم وقفة احتجاجية في جميع المستشفيات الحكومية العاملة في محافظات غزة غداً الأحد.