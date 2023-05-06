تطورات طقس فلسطين حتى يوم الثلاثاء

ويكون طقس فلسطين يوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعياً لطيفاً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .



يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدل في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 21-13 19-11 17-10 بيت لحم 21-13 19-11 17-10 رام الله والبيرة 20-12 18-10 16-9 طولكرم 23-15 21-13 19-12 نابلس 22-13 20-11 18-10 قلقيلية 23-15 21-13 19-12 جنين 25-15 23-13 21-12 سلفيت 21-13 19-11 17-10 طوباس 26-16 24-14 22-13 روابي 22-13 20-11 18-10 الخليل 20-12 18-10 16-9 غزه 23-16 21-14 19-13 أريحا 30-19 28-17 26-16 خانيونس 23-16 21-14 19-13 الأغوار الشمالية 28-17 26-15 24-14 رفح 24-15 22-13 20-12

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائم جزئي الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنكشفت دائرة الأرصاد الجوية تطورات طقس فلسطين هذا الأسبوع، حيث يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئياً ربيعياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويكون طقس فلسطين هذه الليلة غائماً جزئياً إلى غائم وبارد نسبيا الى بارد خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .