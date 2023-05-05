شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تصدر توضيحاً حول ما جرى بإحدى المدارس الأسبوع الماضي

التعليم بغزة تصدر توضيحاً حول ما جرى بإحدى المدارس الأسبوع الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، تنويهاً بخصوص مشكلة وقعت في إحدى المدارس منتصف الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام بالغ ما تناقلته بعض المنصات الإعلامية بخصوص المشكلة التي وقعت في إحدى المدارس منتصف الأسبوع الماضي، حيث قامت مديرية التربية والتعليم وإدارة المدرسة بالتواصل مع عائلة الطالب للوقوف على ما حدث بالضبط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي وقوفها بحزم ضد امتهان كرامة المعلمين أو الطلبة، وأنها تتابع الأمر من خلال توجيهات وكيل الوزارة بهدف اتخاذ الإجراء الإداري والقانوني بحسب اللوائح المدرجة في دليل سياسة الضبط والحد من العنف داخل المدارس.

أخبار ذات صلة

التعليم بغزة تصدر توضيحاً حول ما جرى بإحدى المدارس الأسبوع الماضي

التعليم بغزة تصدر توضيحاً حول ما جرى بإحدى المدارس الأسبوع الماضي

الشرطة توضّح ما جرى بمستشفى رفيديا يوم الخميس

الشرطة توضّح ما جرى بمستشفى رفيديا يوم الخميس

الاحتلال يسلم جثامين شهداء نابلس

الاحتلال يسلم جثامين شهداء نابلس

أبو سيف يؤكد دور التراث الثقافي في الحفاظ على الهوية

أبو سيف يؤكد دور التراث الثقافي في الحفاظ على الهوية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع السفير التونسي

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع السفير التونسي

الرئيس عباس يستقبل وفدا استشاريا للجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس

الرئيس عباس يستقبل وفدا استشاريا للجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس

رام الله: مستوطنون يعيدون الاستيلاء على أرض في دير دبوان

رام الله: مستوطنون يعيدون الاستيلاء على أرض في دير دبوان

مقتل مواطن مقدسي إثر شجار في بلدة بيرنبالا

مقتل مواطن مقدسي إثر شجار في بلدة بيرنبالا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو سيف يؤكد دور التراث الثقافي في الحفاظ على الهوية

أبو سيف يؤكد دور التراث الثقافي في الحفاظ على الهوية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع السفير التونسي

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع السفير التونسي

الرئيس عباس يستقبل وفدا استشاريا للجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس

الرئيس عباس يستقبل وفدا استشاريا للجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس

رام الله: مستوطنون يعيدون الاستيلاء على أرض في دير دبوان

رام الله: مستوطنون يعيدون الاستيلاء على أرض في دير دبوان

مجدلاني يعزي الشعب المصري بضحايا حادث التصادم بالوادي الجديد

مجدلاني يعزي الشعب المصري بضحايا حادث التصادم بالوادي الجديد

الاحتلال يحول النائب عطون للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

الاحتلال يحول النائب عطون للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

الدفاع المدني يسيطر على حريق نشب في بيت حانون

الدفاع المدني يسيطر على حريق نشب في بيت حانون

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية وبيت دجن

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية وبيت دجن

منوعات

خالد الصاوي يعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل

خالد الصاوي يعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل

رضوى الشربيني تهاجم ياسمين عز مجدداً

رضوى الشربيني تهاجم ياسمين عز مجدداً

أول تعليق من عمرو دياب على حفل محمد الموجي

أول تعليق من عمرو دياب على حفل محمد الموجي

بالفيديو.. أنغام تبدع بغناء &quot;صافيني مرة&quot;

بالفيديو.. أنغام تبدع بغناء "صافيني مرة"

نداء شرارة تطرح أغنية جديدة لها

نداء شرارة تطرح أغنية جديدة لها

بالصور.. جينفير لوبيز تخطف أنظار متابعيها بإطلالة مثيرة وجذابة

بالصور.. جينفير لوبيز تخطف أنظار متابعيها بإطلالة مثيرة وجذابة

رامي صبري يدعم شيرين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة

رامي صبري يدعم شيرين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة

شاهد.. حسام حبيب يرقص بطريقة عفوية أثناء غناء شيرين

شاهد.. حسام حبيب يرقص بطريقة عفوية أثناء غناء شيرين

ما سبب غياب وائل جسار عن حفلة روائع الموجي؟

ما سبب غياب وائل جسار عن حفلة روائع الموجي؟

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

عربي

الأمم المتحدة تدعو لعدم إعادة أي شخص للسودان حالياً

الأمم المتحدة تدعو لعدم إعادة أي شخص للسودان حالياً

لجنة التنسيق المعنية بالسياحة لمنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعها في باكو

لجنة التنسيق المعنية بالسياحة لمنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعها في باكو

الدعم السريع يوافق على تمديد الهدنة والجيش السوداني يتهمه بخرقها

الدعم السريع يوافق على تمديد الهدنة والجيش السوداني يتهمه بخرقها

بشأن السودان وسوريا.. القاهرة تستضيف اجتماعاً وزارياً عربياً الأحد المقبل

بشأن السودان وسوريا.. القاهرة تستضيف اجتماعاً وزارياً عربياً الأحد المقبل