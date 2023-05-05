التعليم بغزة تصدر توضيحاً حول ما جرى بإحدى المدارس الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، تنويهاً بخصوص مشكلة وقعت في إحدى المدارس منتصف الأسبوع الماضي.وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام بالغ ما تناقلته بعض المنصات الإعلامية بخصوص المشكلة التي وقعت في إحدى المدارس منتصف الأسبوع الماضي، حيث قامت مديرية التربية والتعليم وإدارة المدرسة بالتواصل مع عائلة الطالب للوقوف على ما حدث بالضبط.وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي وقوفها بحزم ضد امتهان كرامة المعلمين أو الطلبة، وأنها تتابع الأمر من خلال توجيهات وكيل الوزارة بهدف اتخاذ الإجراء الإداري والقانوني بحسب اللوائح المدرجة في دليل سياسة الضبط والحد من العنف داخل المدارس.