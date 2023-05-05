في مبادرة لحل الأزمة.. وفد من الجيش السوداني يتوجه للسعودية

رام الله - دنيا الوطنقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان اليوم الجمعة إن وفداً يمثل الجيش توجه إلى المملكة العربية السعودية.وأوضح مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في البيان: "في إطار المبادرة السعودية الأمريكية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة، غادر إلى مدينة جدة مساء اليوم وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية للسودانيين في ظل الأوضاع الراهنة".وسبق أن أعلن الجيش السوداني و"الدعم السريع" في بيانين، موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة إضافية، بناء على مساع أمريكية سعودية.