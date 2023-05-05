الشرطة توضّح ما جرى بمستشفى رفيديا يوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت المديرية العامة للشرطة اليوم بيانا توضيحيا على لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات حول ما جرى بمستشفى رفيديا أمس الخميس في قسم الأشعة.وأفاد ارزيقات "بأنه واثناء وجود جثمان الشهيدة ايمان زياد عودة بداخل مستشفى رفيديا، حضر الصحفي جعفر إتشيه وحاول التقاط صور للجثمان اثناء قيام الاطباء باتخاذ الإجراءات الطبية فقام ضابط الشرطة المتواجد في المستشفى بمنعه للحفاظ على حرمة الجثمان وفعلا تم منعه من مواصلة التصوير الا انه أصر على الاستمرار بتصوير الحالة ومن تواجد هناك، وفي ذات السياق تدخل شاب وبدأ بالتهجم على ضابط الشرطة وحدثت مقاومه من قبله نحو الضابط والذي تمكن من السيطرة عليه وتبين لاحقا بانه زين جعفر اشتيه".وأضاف ارزيقات "بانه تم مناقشة ما حصل مع عدد من الصحفيين الذين حضروا الى مديرية شرطة المحافظة، وتم احتواء الموقف وإنهائه وأخلي سبيل الصحفي".وأكد ارزيقات بأن الشرطة حريصة على القيام بواجباتها طبقا للقانون وتقوم بتقييم إجراءاتها واستخلاص العبر عقب اية أحداث، وفي نفس الوقت حريصة على حماية خصوصيه المواطنين من أي انتهاك، وتمكين كل الجهات من ممارسة أعمالها وفقا لذلك.