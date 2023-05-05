شؤون فلسطينية

الشرطة توضّح ما جرى بمستشفى رفيديا يوم الخميس

الشرطة توضّح ما جرى بمستشفى رفيديا يوم الخميس
مشفى رفيديا
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المديرية العامة للشرطة اليوم بيانا توضيحيا على لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات حول ما جرى بمستشفى رفيديا أمس الخميس في قسم الأشعة.

وأفاد ارزيقات "بأنه واثناء وجود جثمان الشهيدة ايمان زياد عودة بداخل مستشفى رفيديا، حضر الصحفي جعفر إتشيه وحاول التقاط صور للجثمان اثناء قيام الاطباء باتخاذ الإجراءات الطبية فقام ضابط الشرطة المتواجد في المستشفى بمنعه للحفاظ على حرمة الجثمان وفعلا تم منعه من مواصلة التصوير الا انه أصر على الاستمرار بتصوير الحالة ومن تواجد هناك، وفي ذات السياق تدخل شاب وبدأ بالتهجم على ضابط الشرطة وحدثت مقاومه من قبله نحو الضابط والذي تمكن من السيطرة عليه وتبين لاحقا بانه زين جعفر اشتيه".

وأضاف ارزيقات "بانه تم مناقشة ما حصل مع عدد من الصحفيين الذين حضروا الى مديرية شرطة المحافظة، وتم احتواء الموقف وإنهائه وأخلي سبيل الصحفي".

 وأكد ارزيقات بأن الشرطة حريصة على القيام بواجباتها طبقا للقانون وتقوم بتقييم إجراءاتها واستخلاص العبر عقب اية أحداث، وفي نفس الوقت حريصة على حماية خصوصيه المواطنين من أي انتهاك، وتمكين كل الجهات من ممارسة أعمالها وفقا لذلك.

أخبار ذات صلة

التعليم بغزة تصدر توضيحاً حول ما جرى بإحدى المدارس الأسبوع الماضي

التعليم بغزة تصدر توضيحاً حول ما جرى بإحدى المدارس الأسبوع الماضي

الشرطة توضّح ما جرى بمستشفى رفيديا يوم الخميس

الشرطة توضّح ما جرى بمستشفى رفيديا يوم الخميس

الاحتلال يسلم جثامين شهداء نابلس

الاحتلال يسلم جثامين شهداء نابلس

أبو سيف يؤكد دور التراث الثقافي في الحفاظ على الهوية

أبو سيف يؤكد دور التراث الثقافي في الحفاظ على الهوية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع السفير التونسي

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع السفير التونسي

الرئيس عباس يستقبل وفدا استشاريا للجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس

الرئيس عباس يستقبل وفدا استشاريا للجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس

رام الله: مستوطنون يعيدون الاستيلاء على أرض في دير دبوان

رام الله: مستوطنون يعيدون الاستيلاء على أرض في دير دبوان

مقتل مواطن مقدسي إثر شجار في بلدة بيرنبالا

مقتل مواطن مقدسي إثر شجار في بلدة بيرنبالا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو سيف يؤكد دور التراث الثقافي في الحفاظ على الهوية

أبو سيف يؤكد دور التراث الثقافي في الحفاظ على الهوية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع السفير التونسي

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع السفير التونسي

رام الله: مستوطنون يعيدون الاستيلاء على أرض في دير دبوان

رام الله: مستوطنون يعيدون الاستيلاء على أرض في دير دبوان

مجدلاني يعزي الشعب المصري بضحايا حادث التصادم بالوادي الجديد

مجدلاني يعزي الشعب المصري بضحايا حادث التصادم بالوادي الجديد

الاحتلال يحول النائب عطون للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

الاحتلال يحول النائب عطون للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

الدفاع المدني يسيطر على حريق نشب في بيت حانون

الدفاع المدني يسيطر على حريق نشب في بيت حانون

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية وبيت دجن

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية وبيت دجن

جبارين: المقاومة والشعب الفلسطيني خلف الأسرى حتى انتزاع حقوقهم

جبارين: المقاومة والشعب الفلسطيني خلف الأسرى حتى انتزاع حقوقهم

منوعات

خالد الصاوي يعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل

خالد الصاوي يعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل

رضوى الشربيني تهاجم ياسمين عز مجدداً

رضوى الشربيني تهاجم ياسمين عز مجدداً

أول تعليق من عمرو دياب على حفل محمد الموجي

أول تعليق من عمرو دياب على حفل محمد الموجي

بالفيديو.. أنغام تبدع بغناء &quot;صافيني مرة&quot;

بالفيديو.. أنغام تبدع بغناء "صافيني مرة"

نداء شرارة تطرح أغنية جديدة لها

نداء شرارة تطرح أغنية جديدة لها

بالصور.. جينفير لوبيز تخطف أنظار متابعيها بإطلالة مثيرة وجذابة

بالصور.. جينفير لوبيز تخطف أنظار متابعيها بإطلالة مثيرة وجذابة

رامي صبري يدعم شيرين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة

رامي صبري يدعم شيرين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة

شاهد.. حسام حبيب يرقص بطريقة عفوية أثناء غناء شيرين

شاهد.. حسام حبيب يرقص بطريقة عفوية أثناء غناء شيرين

ما سبب غياب وائل جسار عن حفلة روائع الموجي؟

ما سبب غياب وائل جسار عن حفلة روائع الموجي؟

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

عربي

الأمم المتحدة تدعو لعدم إعادة أي شخص للسودان حالياً

الأمم المتحدة تدعو لعدم إعادة أي شخص للسودان حالياً

لجنة التنسيق المعنية بالسياحة لمنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعها في باكو

لجنة التنسيق المعنية بالسياحة لمنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعها في باكو

الدعم السريع يوافق على تمديد الهدنة والجيش السوداني يتهمه بخرقها

الدعم السريع يوافق على تمديد الهدنة والجيش السوداني يتهمه بخرقها

بشأن السودان وسوريا.. القاهرة تستضيف اجتماعاً وزارياً عربياً الأحد المقبل

بشأن السودان وسوريا.. القاهرة تستضيف اجتماعاً وزارياً عربياً الأحد المقبل