شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع السفير التونسي

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع السفير التونسي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، سفير الجمهورية التونسية لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأطلع الرئيس عباس السفير بن فرح على آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

واشاد الرئيس عباس، بالعلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والتونسي، محملا السفير تحياته لاخيه فخامة الرئيس قيس بن سعيد

بدوره، نقل السفير التونسي تحيات الرئيس قيس سعيد للرئيس محمود عباس، ولشعبنا الفلسطيني، وشكره للجهود الفلسطينية لمساعدة المواطن التونسي حميدة همامي، مشددا على العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والمتميزة بين الشعبين.

وجدد السفير بن فرح التأكيد على موقف بلاده الثابت من ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتأكيد الرئيس سعيّد على تسخير الدبلوماسية التونسية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل.

حضر اللقاء، مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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