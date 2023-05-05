الرئيس عباس يستقبل وفدا استشاريا للجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا استشاريا للجنة العليا لشؤون الكنائس ضم القس متري الراهب، والقس منذر اسحق، والقس جاك ساره، وفارسين شاهين.وأطلع الوفد، الرئيس عباس، على الجهود التي يقوم بها الوفد الاستشاري لتعزيز الرواية الفلسطينية وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإحياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني.من جانبه، ثمن الرئيس عباس جهود الوفد في دعم قضايا شعبهم، حاثا إياهم على مواصلة العمل الوطني الهام الذي يقومون به لصالح تعزيز الرواية الفلسطينية.وحضر اللقاء، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.