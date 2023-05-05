شؤون فلسطينية

رام الله: مستوطنون يعيدون الاستيلاء على أرض في دير دبوان

رام الله: مستوطنون يعيدون الاستيلاء على أرض في دير دبوان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعاد مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، الاستيلاء على أرض في بلدة دير دبوان شرق رام الله، بعد أن أخلاها جيش الاحتلال أمس.

ونصب المستوطنون ثلاث خيم في الأرض الواقعة في منطقة "الشيخ عمار" جنوب شرق البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الذين تصدوا للمستوطنين المسلحين الذين قدموا إلى الأرض برفقة جيش الاحتلال.

وحطم المستوطنون زجاج مركبة لأحد المواطنين في المكان.

ويسعى المستوطنون السيطرة على أرض في المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.

يشار إلى أن أهالي البلدة تمكنوا بالأمس من طرد المستوطن الذي استولى على الأرض، حيث أزال جيش الاحتلال "البركس" الذي كان قد نصبه المستوطن قبل نحو أسبوعين في الأرض.

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