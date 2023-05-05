بن غفير يعلق على قرار إعادة جثامين شهداء من عرين الأسود

رام الله - دنيا الوطنعلق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير على قرار وزير الجيش، يوآف غالانت، إعادة جثامين ثلاثة شهداء من عرين الأسود.وقال بن غفير: إن "قرار غالانت بإعادة جثامين أعضاء منظمة عرين الأسود، خطأ جسيم سيكلفنا كثيرا، لم يفت الأوان بعد لقيادة سياسة أمنية قوية وهجومية".وأكمل: "سيستمر حزب عوتسما يهوديت في التغيب عن التصويت في كنيست مع الائتلاف، حتى تغير الحكومة الإسرائيلية توجهاتها وتتمسك بالسياسة التي انتخبت من أجلها".وتسلمت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم، من الاحتلال جثامين ثلاثة شهداء محتجزين لديه.وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الاحتلال سلم جثامين الشهداء عدي عثمان الشامي وجهاد محمد الشامي ومحمد رعد دبيك من مدينة نابلس.واستشهد الشبان الثلاثة فجر الأحد 12/3/2023 الماضي، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس وإطلاق النار عليهم ما أدى لاستشهادهم.