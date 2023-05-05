دولي

الصحة العالمية: كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية

الصحة العالمية: كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنّ جائحة كوفيد-19 التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح "20 مليون شخص على الأقلّ" وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية، محّذّرة في الوقت نفسه من أنّ الوباء لم ينته.

وقال المدير العام لمنظّمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحفيين: "أُعلنْ أنّ كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية"، مقدّراً أنّ الجائحة قتلت "ما لا يقلّ عن 20 مليون شخص"، وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية.

وجاء هذا الإعلان بعدما اتفقت لجنة الطوارئ المستقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد خلال اجتماعها الـ15، أمس الخميس، على أنّ الأزمة لم تعد تستحقّ أعلى مستوى من التأهب.

لكنّ تيدروس حذّر من أنّ القرار لا يعني أنّ الخطر قد زال، مشيراً إلى إمكان إعادة إعلان حالة الطوارئ إذا تغيّر الوضع.

كما وقال: "أسوأ شيء يمكن أن يفعله أيّ بلد الآن هو استخدام هذا الإعلان سبباً للتخلّي عن حذره أو تفكيك الأنظمة التي أنشأها أو إرسال رسالة إلى شعبه مفادها أنّ كوفيد-19 لا يثير القلق".

بدورها، قالت ماريا فان كيركوف التي كانت مسؤولة عن مكافحة الجائحة في منظمة الصحة العالمية منذ بداياتها للصحفيين "لا يمكننا أن نتخلّى عن حذرنا"، موضحة "انتهت مرحلة الأزمة، مرحلة الطوارئ، لكنّ كوفيد لم ينته".

أخبار ذات صلة

الصحة العالمية: كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية

الصحة العالمية: كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية

لجنة التنسيق المعنية بالسياحة لمنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعها في باكو

لجنة التنسيق المعنية بالسياحة لمنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعها في باكو

زلزال يضرب وسط اليابان.. وهذه قوته

زلزال يضرب وسط اليابان.. وهذه قوته

&quot;وثيقة سرية&quot; تُوضح سبب تراجع مكانة إسرائيل عالميًا

"وثيقة سرية" تُوضح سبب تراجع مكانة إسرائيل عالميًا

غانتس يزداد قوة مقابل نتنياهو.. وعدم رضى إسرائيلي عن الرد ضد غزة

غانتس يزداد قوة مقابل نتنياهو.. وعدم رضى إسرائيلي عن الرد ضد غزة

ليكود: بن غفير يرفض الرد على مكالماتنا الهاتفية

ليكود: بن غفير يرفض الرد على مكالماتنا الهاتفية

إسرائيل تكشف عن غواصة فريدة من نوعها في العالم

إسرائيل تكشف عن غواصة فريدة من نوعها في العالم

موسكو تتهم واشنطن بالمسؤولية عن هجوم الكرملين.. والبيت الأبيض يرد

موسكو تتهم واشنطن بالمسؤولية عن هجوم الكرملين.. والبيت الأبيض يرد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يعزي الشعب المصري بضحايا حادث التصادم بالوادي الجديد

مجدلاني يعزي الشعب المصري بضحايا حادث التصادم بالوادي الجديد

الاحتلال يحول النائب عطون للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

الاحتلال يحول النائب عطون للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

جبارين: المقاومة والشعب الفلسطيني خلف الأسرى حتى انتزاع حقوقهم

جبارين: المقاومة والشعب الفلسطيني خلف الأسرى حتى انتزاع حقوقهم

خطيب الأقصى عكرمة صبري يندد بتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية

خطيب الأقصى عكرمة صبري يندد بتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية

الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الأسير الصحفي الشهيد بسام السايح

الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الأسير الصحفي الشهيد بسام السايح

حنيني: قيادة القسام تقدر الظرف في الإعلان عن عملياتها

حنيني: قيادة القسام تقدر الظرف في الإعلان عن عملياتها

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الأسير نعيم مصران يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

الأسير نعيم مصران يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

منوعات

خالد الصاوي يعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل

خالد الصاوي يعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل

رضوى الشربيني تهاجم ياسمين عز مجدداً

رضوى الشربيني تهاجم ياسمين عز مجدداً

أول تعليق من عمرو دياب على حفل محمد الموجي

أول تعليق من عمرو دياب على حفل محمد الموجي

بالفيديو.. أنغام تبدع بغناء &quot;صافيني مرة&quot;

بالفيديو.. أنغام تبدع بغناء "صافيني مرة"

نداء شرارة تطرح أغنية جديدة لها

نداء شرارة تطرح أغنية جديدة لها

بالصور.. جينفير لوبيز تخطف أنظار متابعيها بإطلالة مثيرة وجذابة

بالصور.. جينفير لوبيز تخطف أنظار متابعيها بإطلالة مثيرة وجذابة

رامي صبري يدعم شيرين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة

رامي صبري يدعم شيرين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة

شاهد.. حسام حبيب يرقص بطريقة عفوية أثناء غناء شيرين

شاهد.. حسام حبيب يرقص بطريقة عفوية أثناء غناء شيرين

ما سبب غياب وائل جسار عن حفلة روائع الموجي؟

ما سبب غياب وائل جسار عن حفلة روائع الموجي؟

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

عربي

الدعم السريع يوافق على تمديد الهدنة والجيش السوداني يتهمه بخرقها

الدعم السريع يوافق على تمديد الهدنة والجيش السوداني يتهمه بخرقها

بشأن السودان وسوريا.. القاهرة تستضيف اجتماعاً وزارياً عربياً الأحد المقبل

بشأن السودان وسوريا.. القاهرة تستضيف اجتماعاً وزارياً عربياً الأحد المقبل

بايدن يوجه تحذيراً شديد اللهجة لطرفي الصراع في السودان

بايدن يوجه تحذيراً شديد اللهجة لطرفي الصراع في السودان

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة