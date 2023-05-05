مجدلاني يعزي الشعب المصري بضحايا حادث التصادم بالوادي الجديد

أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني عن التضامن مع الشعب المصري، ومشاطرته حزنه على ضحايا حادث التصادم جراء اصطدام حافلة ركاب بشاحنة نقل على طريق صحراوي سريع في محافظة الوادي الجديد بجنوب غرب البلاد.

وأضاف "نسأل الله أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يكتب الخير والسلامة للشعب المصري الشقيق".





رام الله - دنيا الوطنوأعلنت وزارة الصحة المصرية مساء امس الحصيلة الأولية للحادث حيث بلغت 17وفاة و إصابة، و 29 آخرين.