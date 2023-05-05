الحلو يكشف لـ"دنيا الوطن" سبب ارتفاع سعر الدجاج بغزة وتوقعاته للفترة المقبلة

كشف رئيس نقابة مربي الدواجن بغزة، مروان الحلو، اليوم الجمعة، سبب ارتفاع سعر الدواجن في قطاع غزة الآونة الأخيرة وتوقعاته للفترة المقبلة.وقال الحلو في تصريح خاص لـ"": إن السبب وراء ارتفاع السعر يرجع لاستهلاك ما يقارب المليون دجاجة خلال أسبوع عيد الفطر السعيد، وهذا لم يمر على قطاع غزة منذ 5 سنوات.وأضاف: "80 % من الاستهلاك كان لمطاعم الشاورما والوجبات السريعة، أما ما نسبته 20% إلى الأسواق".وأكمل الحلو: "خلال شهر رمضان، تم إنتاج ما يقارب 3 مليون و700 ألف دجاجة، وجاء الأمر المفاجئ أسبوع العيد الذي استهلك ما يقارب المليون دجاجة مما أحدث فجوة في الإنتاج وارتفع سعر الدجاج ووصل لـ 12.5 شيكلًا للمواطن".صرح بأنه سيكون 11.5 شيكلًا للمواطن، 10.5 شيكلًا للمزارع.وطمأن الحلو، المواطنين بأنه خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، سيعود خط الإنتاج إلى ما كان عليه في السابق، بهدف إحداذ توازن في الأسعار، بحيث ستتوفر كميات تغطي كافة الأسواق.