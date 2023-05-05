إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية وبيت دجن

رام الله - دنيا الوطنأصيب خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، التي انطلقت هذا الأسبوع تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها 5 مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.من جانب آخر، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أعقبت المسيرة الأسبوعية، في قرية بيت دجن، شرق نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن الطواقم قدمت العلاج الميداني للمصابين، مشيرا كذلك إلى اندلاع مواجهات في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا، جنوب نابلس.