شؤون فلسطينية

جبارين: المقاومة والشعب الفلسطيني خلف الأسرى حتى انتزاع حقوقهم

جبارين: المقاومة والشعب الفلسطيني خلف الأسرى حتى انتزاع حقوقهم
جبارين
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) زاهر جبارين، إن شعبنا الفلسطيني ومقاومته يقفون خلف الأسرى الإداريين في معركة انتزاع حقوقهم بالقوة من أيدي السجان.

وحمل جبارين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه المعركة، واستمرار التضييق على الأسرى وقمعهم وسحب منجزاتهم والتفنن في تعذيبهم واضطهادهم، مؤكداً أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى لن ترهبهم بل ستدفعهم للمزيد من الصمود والمواجهة.

ودعا جبارين، أحرار العالم في كل مكان إلى الضغط بكل الوسائل على الاحتلال، والتحشيد لمساندة الأسرى الإداريين في معركتهم المتصاعدة مع الاحتلال، والتي وصلت اليوم لقرار الإضراب المفتوح عن الطعام لوضع سقف زمني لهذا الاعتقال الظالم.

وأعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم الجمعة، أنه تقرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام؛ رفضًا للاعتقال الإداري.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها: إن قرار الإضراب جاء بعد مشاورات مع الأسرى والتنسيق مع خارج السجون، وانطلاقاً من قول تعالى: “ولا تركنوا إلى الذين ظلموا” وتجسيداً لمبادئ الحرية والعدالة برفض الظلم وأن الموت بكرامة أشرف ألف مرةٍ من العيش تحت ذل الاحتلال.

وأكدت أن سلاح الإضراب عن الطعام الجماعي وبدعم خارجي واحتضان فصائلي هو سلاح فعال ومنجز، ووفاءً لكل الجهود السابقة التي ناضلت وكافحت من أجل مناهضة الاعتقال الإداري سواءً بالإضرابات أو مقاطعة المحاكم، ومراكمة لكل النتائج والحراك المستمر منذ عامين.

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