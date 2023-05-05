حنيني: قيادة القسام تقدر الظرف في الإعلان عن عملياتها

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) عبد الحكيم حنيني أن قيادة القسام هي من تقدر الظرف في الإعلان عن العمليات في الضفة الغربية وتبنيها، وذلك بعد إعلان القسام عن عدد من العمليات الفدائية في الضفة الغربية مؤخراً.وقال حنيني إن "كتائب القسام وحركة حماس منخرطة بقوة في حالة المقاومة بالضفة الغربية، وهي شريك مع كافة قوى المقاومة في الفعل المقاوم هنا".وأضاف " شهداء القسام في نابلس قدموا رداً عملياً على العدو الذي استباح المسجد الأقصى واعتدى على المرابطين داخله"، مؤكداً أن اعتداءات الاحتلال على الحرائر في الأقصى كان الدافع القوي لمقاومي القسام في رد الصاع صاعين للاحتلال.وقال حنيني " القسام أوصل رسالة للعدو بأن الاعتداء على النساء مقابله القتل من جنودكم ومستوطنيكم".