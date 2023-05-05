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الأمم المتحدة تدعو لعدم إعادة أي شخص للسودان حالياً

الأمم المتحدة تدعو لعدم إعادة أي شخص للسودان حالياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول للسماح للمدنيين الفارين من السودان بدخول أراضيها وعدم إعادتهم إلى البلد الذي يشهد حاليا صراعاً مسلحاً.

وقالت مديرة الحماية الدولية بالمفوضية إليزابيث تان للصحفيين في إفادة صحفية في جنيف "ننصح الحكومات بعدم إعادة الناس إلى السودان بسبب الصراع الدائر هناك".

وأضافت "من المرجح أن تكون هناك حاجة لمستويات عالية من الحماية الدولية لهؤلاء الفارين".

ووقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن آخر الإحصاءات الواردة من وزارة الخارجية المصرية تظهر تدفق أكثر من 56 ألف شخص إلى البلاد فرارا من الصراع في السودان حتى الرابع من مايو الجاري.

وتوقعت المفوضية أمس الخميس فرار 860 ألف شخص من السودان بينهم 580 ألف سوداني، مشيرة إلى أن مصر وجنوب السودان سيشهدان أكبر تدفق للاجئين من السودان.

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