دولي

لجنة التنسيق المعنية بالسياحة لمنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعها في باكو

لجنة التنسيق المعنية بالسياحة لمنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعها في باكو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة التنسيق المعنية بالسياحة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمكلفة بمتابعة مختلِف أنشطة منظمة التعاون الإسلامي في مجال السياحة، اجتماعها الثامن في باكو يوم 3 مايو 2023 برئاسة جمهورية أذربيجان، رئيسة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة.

وعكف الاجتماع على استعراض وتقييم تنفيذ قرارات المؤتمرات الإسلامية لوزراء السياحة، ولا سيما القرارات الصادرة عن الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، وبرامج ومشاريع منظمة التعاون الإسلامي الأخرى في مجال السياحة. كما استعرض الاجتماع المعايير الحالية لاختيار عاصمة السياحة الإسلامية، وذلك بهدف تحسين عملية الاختيار.

واعتمد الاجتماع في نهاية مداولاته وثيقة ختامية (تقرير ومصفوفة للأنشطة الخاصة بتنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة)، والتي سيتم تقديمها إلى منتديات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة.

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