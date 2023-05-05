رداً على استشهاد خضر عدنان.. الأسرى الإداريون يقررون خوض الإضراب المفتوح

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن خوضهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام ردا على اغتيال الاحتلال للأسير خضر عدنان الذي كان يخوض إضرابا عن الطعام.ونشر مكتب إعلام الأسرى صباح اليوم الجمعة، بيانا سرب من داخل السجون لتعبئة الصف الداخلي للاستعداد لمعركة الإضراب المفتوح عن الطعام كرد على اغتيال عدنان.بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله وكفى والصلاة والسلام٩ على رسول الله ..الأسرى الأبطال ، أيها الرجال الرجال ، أيها الرافضون للظلم القابضون على جمر التحدي ..مع انتهاء فترة الحداد على روح الشهيد المجاهد خضر عدنان، ومع انتهاء حالة الاستنفار في السجون التي تلت عملية الاغتيال والغدر، وبعد أن قالت غزة كلمتها كمقاومة رداً على الاستشهاد، ولأننا أصبحنا على يقين لا يقبل الشك، أنّ الاحتلال والشاباك وبعد استنفاذ كافة أدوات الضغط، لا يمكن أن يقدم نتائج إيجابية على صعيد ملف الاعتقال الإداري إلا بضغط حقيقي يجبرهم ويدفعهم للتعاطي مع مطالبنا، ولأن سلاح الإضراب عن الطعام الجماعي وبدعم خارجي واحتضان فصائلي هو سلاح فعال ومنجز، ووفاءً لكل الجهود السابقة التي ناضلت وكافحت من أجل مناهضة الاعتقال الإداري سواءً بالإضرابات أو مقاطعة المحاكم، ومراكمة لكل النتائج والحراك المستمر منذ عامين، فإننا في لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وكل المواقع وبعد المشاورات والتنسيق على مدار الساعة مع الأخوة في الخارج ، وانطلاقاً من قول تعالى: "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا" وتجسيداً لمبادئ الحرية والعدالة برفض الظلم وأن الموت بكرامة أشرف ألف مرةٍ من العيش تحت ذل الاحتلال .. فإننا قررنا بعد الاتكال على الله، خوض إضرابٍ مفتوح عن الطعام في الأيام القادمة، آملين من كل قادر من الأخوة الإداريين أن يبادر بتسجيل اسمه كمشارك مع مسئول قسمه واكتبوا وصاياكم من الآن ، راجين أن تصلنا الأسماء خلال 48 ساعة وسنوافيكم إن شاء الله بكل التفاصيل في موعدها.الأخوة الأحباب .. يا أحبابنا يا أخواننا ،، الله الله في إرادتكم وفي عزتكم وفي جهدكم وجهادكم، نحن أمام لحظة تاريخية علينا أن نغتنمها متسلحين بمعيّة الله، ومتوكلين عليه ومعنا كل الأحرار والرجال من المقاومين وباحتضان لا حدود له من حركتنا المجاهدة العنيدة، فانفروا وشاركوا في صناعة التاريخ حتى يكتب الله على أيدينا وبأمعائنا النصر ويمكننا من تحقيق مطالبنا المتمثلة في الآتي :-تحديد سقف الاعتقال الإداري ، وأن تتوقف هذه المجزرة اللئيمة التي طحنت أعمارنا ودمرت أحلامنا وسرقت زهرات شبابنا.والله معنا ولن يخذلنا إن شاء اللهوالله أكبر ولله الحمدوالله أكبر والنصر لشعبنا المجاهدإخوانكملجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلالالخميس 04/05/2023م14 شوال 1444 هـ