شؤون فلسطينية

الكنائس الشرقية في بيت لحم تبدأ احتفالاتها بعيد الخضر

الكنائس الشرقية في بيت لحم تبدأ احتفالاتها بعيد الخضر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يبدأ المسيحيون الذين يسيرون حسب التقويم الشرقي في مدن: بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، اليوم الجمعة، احتفالاتهم بعيد الخضر "القديس جيورجيوس" شفيع دير الخضر.

ويتخلل العيد الذي يستمر ليومين، إقامة صلاة الغروب، ثم في اليوم الثاني القداس الإلهي.

وتشمل طقوس العيد، سير المواطنين حفاة من أماكن سكناهم في مدن بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، وصولا إلى دير الخضر في إطار مفهوم "النذر"، بالإضافة لإضاءة الشموع، والقيد الحديدي، والنذور بالأغنام، وتقديم زيت الزيتون، وارتداء الأطفال الزي الأخضر، وقص الشعر.

وافتتح منذ الصباح في بيت لحم بازار تجاري، إضافة إلى فعاليات مختلفة للأطفال.

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