خوري يشارك بالاستقبال الرسمي لبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس

ممثلا عن الرئيس محمود عباس، شارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، في الاستقبال الرسمي لبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع مار اغناطيوس افرام الثاني.







جاء ذلك بحضور ممثلي كنائس الستاتيسكو وكنائس القدس، إلى جانب جمع غفير من أبناء الكنيسة السريانية، في العاصمة المحتلة القدس. وتقدم موكب الاستقبال الذي انطلق من باب الخليل "ساحة عمر بن الخطاب" المجموعات الكشفية، مرورا في أزقة البلدة القديمة، وصولا إلى كنيسة القيامة.

رام الله - دنيا الوطنونقل خوري تحيات وترحيب سيادة الرئيس محمود عباس لغبطته بهذه الزيارة، مشيرا إلى أصالة الوجود السرياني في الأراضي المقدسة.بدوره، عبر بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس عن سعادته بالوصول إلى القدس، متضرعا إلى الله القدير أن ينعم على فلسطين، ممثلة برئيسها وشعبها، بالحرية والسلام والاستقلال.يذكر أن هذه الزيارة التاريخية هي الأولى منذ ما يقارب 58 عاما، وتستمر لمدة 6 أيام، سيتم خلالها تنصيب نيافة المطران انتيموس جاك يعقوب نائبا بطريركيا ومطرانا للسريان الأرثوذكس في القدس والأردن والديار المقدسة.