الدعم السريع يوافق على تمديد الهدنة والجيش السوداني يتهم بخرقها

رام الله - دنيا الوطنوافقت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الجمعة، على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة ثلاثة أيام، وذلك استجابة لوساطة أميركية سعودية.وفي بيان، أفادت القوات بأن هذه الاستجابة أتت من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة، بحسب قناة (الميادين).كما وأكدت القوات المسلحة السودانية، أن "الموقف العملياتي بجميع أنحاء السودان، وكل المدن والمناطق العسكرية مستقرة وهادئة عدا أجزاء من منطقة العاصمة ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان".واتهمت القوات السودانية، في بيان لها، "قوات الدعم السريع بمواصلة خرق الهدنة المعلنة منذ صباح الخميس، وذلك بالهجوم على منطقة بحري العسكرية"، مشيرة أنه تم "دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة".وقال البيان إن "قوات الدعم السريع حاولت الهجوم على قيادة منطقة العاصمة المركزية بالخرطوم وتصدت له قواتنا بنجاح وحالياً تسيطر عليها قواتنا بالكامل".واتهم الجيش السوداني، "قوات الدعم السريع بمواصلة الممارسات الإرهابية، وذلك بنهب البنوك التجارية والمحلات، واستيلائهم على مستشفى التوليد بأم درمان وطرد المرضى وتحويله لموقع عسكري، إضافة إلى تعطيل عمل هيئة الإمدادات الطبية المركزية مما أدى إلى توقف الإمداد الدوائي بجميع أنحاء البلاد"، حسب قول البيان.وختم البيان بالتأكيد على "تجديد الدعوة للمتمردين بالكف عن التمادي في التمرد على الدولة، والاستفادة من عفو القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية".