غزة: حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنغادر قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي (30 أبريل - 4 مايو 2023)، 2814 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، في إحصائية نشرتها صباح اليوم الجمعة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 2342 عائدًا في حين أرجعت السلطات المصرية 118 مسافرًا".وأفادت الهيئة أن معبر رفح كان مغلقًا الخميس بسبب إجازة لدى الجانب المصري، وسيكون العمل بمعبر رفح متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يستأنف فتحه يوم الأحد المقبل.