الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.واعتقلت تلك القوات الشاب أسامة عز الدين، والأسير المحرر جمال منيب السيد عقب اقتحام منزليهما في بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين.فيما اعتقل الشاب يزن إياد حنايشة عقب اقتحام منزله على أطراف بلدة قباطية جنوب جنين.واعتقل الشاب أحمد العموري من جنين وهو شقيق الشهيد جميل، خلال مروره عن حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.وفي الخليل، اعتقل الشابين إسحاق أبو هشهش ونجله مجدي عقب اقتحام منزلهما وتخريب محتوياته في مخيم الفوار جنوب الخليل.واقتحمت قوات الاحتلال حي كفر عقب شمال القدس المحتلة واندلعت مواجهات، فيما اشتعلت النيران في مركبة تعود لأحد المواطنين بفعل سقوط قنبلة غاز عليها.