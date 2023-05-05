شؤون فلسطينية

تطورات طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل

تطورات طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل
طقس فلسطين- مدينة رام الله
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين اليوم الجمعة حارا إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشط  السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائم جزئي وبارد نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد السبت فيكون طقس فلسطين غائما جزئيا ربيعيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون طقس فلسطين يوم الأحد المقبل غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية  معتدلة إلى نشطة  السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون طقس فلسطين غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدل في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة اإى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الجمعة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أخبار ذات صلة

تعرف على أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بأسواق غزة

تعرف على أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بأسواق غزة

تطورات طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل

تطورات طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل

المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب ينظمان &quot;ملتقى القدس الشبابي&quot;

المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب ينظمان "ملتقى القدس الشبابي"

المطران حنا: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية مسيئة

المطران حنا: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية مسيئة

التعليم العالي تعقد لقاءً تعريفياً بمنحة برنامج المقدسي

التعليم العالي تعقد لقاءً تعريفياً بمنحة برنامج المقدسي

نضال الصحفيين تدعو الحكومة لتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة

نضال الصحفيين تدعو الحكومة لتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة

قناة إسرائيلية تكشف: مناقشات سرية بشأن تطوير حقل الغاز قبالة بحر غزة

قناة إسرائيلية تكشف: مناقشات سرية بشأن تطوير حقل الغاز قبالة بحر غزة

كيف وصل جيش الاحتلال إلى منفذي عملية الأغوار؟

كيف وصل جيش الاحتلال إلى منفذي عملية الأغوار؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب ينظمان &quot;ملتقى القدس الشبابي&quot;

المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب ينظمان "ملتقى القدس الشبابي"

المطران حنا: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية مسيئة

المطران حنا: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية مسيئة

التعليم العالي تعقد لقاءً تعريفياً بمنحة برنامج المقدسي

التعليم العالي تعقد لقاءً تعريفياً بمنحة برنامج المقدسي

نضال الصحفيين تدعو الحكومة لتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة

نضال الصحفيين تدعو الحكومة لتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة

إصابات بالرصاص الحي والاختناق بينهم طفل خلال مواجهات في حوارة

إصابات بالرصاص الحي والاختناق بينهم طفل خلال مواجهات في حوارة

برئاسة أبو سيف.. فلسطين تشارك بمؤتمر وزراء ثقافة مجموعة الـ77 والصين

برئاسة أبو سيف.. فلسطين تشارك بمؤتمر وزراء ثقافة مجموعة الـ77 والصين

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

وزير النقل والمواصلات يبحث مع وزير الطيران المصري سبل تعزيز التعاون

وزير النقل والمواصلات يبحث مع وزير الطيران المصري سبل تعزيز التعاون

منوعات

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

لهذا السبب.. محمد الشرنوبي يضع الجمهور بحيرة

لهذا السبب.. محمد الشرنوبي يضع الجمهور بحيرة

منة فضالي تكشف عن موقفها من الزواج

منة فضالي تكشف عن موقفها من الزواج

هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها

هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها

بهذه الكلمات.. رامي صبري يوجه الدعم لأصالة

بهذه الكلمات.. رامي صبري يوجه الدعم لأصالة

جوري بكر تثير الجدل بعد ما كتبته عبر (الانستغرام)

جوري بكر تثير الجدل بعد ما كتبته عبر (الانستغرام)

شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها

شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها

لحظة رومانسية تجمع بين شيرين عبد الوهاب وزوجها

لحظة رومانسية تجمع بين شيرين عبد الوهاب وزوجها

بالصور.. محمد رمضان يُبهر متابعيه بأحدث ظهور له

بالصور.. محمد رمضان يُبهر متابعيه بأحدث ظهور له

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

عربي

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

السودان: اتهامات بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

السودان: اتهامات بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع

مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع

الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية

الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية