تطورات طقس فلسطين حتى الإثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين اليوم الجمعة حارا إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشط السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائم جزئي وبارد نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.أما يوم غد السبت فيكون طقس فلسطين غائما جزئيا ربيعيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد أن يكون طقس فلسطين يوم الأحد المقبل غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.الإثنين: يكون طقس فلسطين غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدل في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة اإى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الجمعة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.