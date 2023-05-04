الميزان يوجه التحية للصحفيات والصحفيين ويجدد الدعوة لحمايتهم





كما يطالب مركز الميزان الجهات المسؤولة في قطاع غزة والضفة الغربية، باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، وفاء بالتزاماتها الدولية واحتراما للقانون الأساسي الذي يكفل بموجب المادة (19) منه الحق في حرية الرأي والتعبير، واتخاذ المزيد من التدابير الضامنة لممارسة هذا الحق وغيره من الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. في اليوم العالمي لحرية الصحافة؛





يناشد مركز الميزان الصحافيين والصحافيات ومؤسساتهم حول العالم بضرورة تعزيز التضامن مع الصحافيين/ات العاملين/ات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواصلة العمل على فضح الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، وضد الحريات الصحافية، وبحق المدنيين الفلسطينيين وحقوق الإنسان بشكل عام.

ولمّا كان اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة لحث الدول والحكومات على ضرورة الوفاء بتعهداتها، ويتيح للعاملين في وسائل الإعلام فرصة التوقّف على قضايا حرية الصحافة، ولمّا كان هذا اليوم فرصةً للتضامن مع وسائل الإعلام التي يمارس بحقها القمع وتحرم من حقوقها، وإحياء ذكرى الصحفيين/ات الذين ضحوا بأرواحهم لنقل الحقيقة للرأي العام؛ فإنّ "الميزان" يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحقّ الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات، واتخاذ التدابير الفورية من أجل توفير الحماية لهم، ومحاسبة الجناة على ما اقترفوه من انتهاكات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.