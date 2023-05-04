المطران حنا: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية مسيئة



وقال: إننا لسنا بصدد تكرار ما صدر عن رئيسة المفوضية الأوروبية ولكننا ننصحها بأن تقرأ التاريخ جيدا وان تتعرف بشكل اكثر على الشعب الفلسطيني وكفاحه ونضاله من اجل الحرية ومعاناته وآلامه واحزانه والمظالم التي يتعرض لها منذ سنوات عدة".



وتابع: "يبدو ان هذه السيدة لا تعرف الشيء الكثير عن شعبنا الفلسطيني وهذه مسؤولية من يمثلون الاتحاد الأوروبي في بلادنا بان يكشفوا الصورة الحقيقية للمسؤولين عنهم تجاه ما يحدث في بلادنا".

رام الله - دنيا الوطنأعرب المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم عن تحفظه الشديد تجاه المواقف المسيئة لشعبنا الفلسطيني والتي صدرت عن رئيسة المفوضية الأوروبية والتي وجب عليها ان تعتذر من شعبنا عن ما صدر منها من تشويه للحقائق والوقائع.