التعليم العالي تعقد لقاءً تعريفياً بمنحة برنامج المقدسي

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رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة الأولويات الوطنية البحثية للقطاع الثقافي.

وشارك في اللقاء وكيل الوزارة بصري صالح، ومدير عام التطوير والبحث العلمي شاهر زيود، وأسرة الإدارة العامة، وممثلون عن وزارة الثقافة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وباحثون من مؤسسات التعليم العالي.

وأكد صالح حرص الوزارة على تحديد الأولويات الوطنية البحثية لدعمها؛ ومن ضمنها القطاع الثقافي، متطرّقا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالبحث العلمي في فلسطين؛ بما في ذلك إنشاء صندوق البحث العلمي والجودة، وتطوير الشبكة البحثية الفلسطينية وتطويرها، التي تهدف إلى تجميع جهود الباحثين الفلسطينيين، وتعزيز الإنتاج البحثي، وتسهيل الوصول إلى الأبحاث المنشورة، لافتا إلى أنه سيتم ربطها بالشبكة البحثية العربية.

وأشار إلى الحرص على توسيع الشراكات على الصعيد الدولي في المجالات البحثية، وخلق علاقات شراكة بين الباحثين الفلسطينيين ونظرائهم في العالم، وتفعيل وجود فلسطين على المنصة الدولية البحثية في مختلف المجالات؛ بما فيها المجال الثقافي، وتعزيز استفادة فلسطين من البرامج الدولية مثل إيراسموس، و"هورايزون"، وبريما، و"السنكروترون".

من جانبه، قدّم زيود عرضا حول أهم أهداف الوزارة الإستراتيجية الخاصة بدعم البحث العلمي، والمرتكزات الخاصة بدعم هذه الإستراتيجية، التي تشمل إنجاز وثيقة الأولويات البحثية الوطنية، وتفعيل الشبكة البحثية الوطنية، وصندوق البحث العلمي، وغيرها.

كما قدّم ملخصاً حول واقع البحث العلمي في فلسطين.

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