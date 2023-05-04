شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية تكشف: مناقشات سرية بشأن تطوير حقل الغاز قبالة بحر غزة

قناة إسرائيلية تكشف: مناقشات سرية بشأن تطوير حقل الغاز قبالة بحر غزة
إعلام إسرائيلي يكشف عن مناقشات سرية بشأن تطوير حقل الغاز قبالة بحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 13) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن مناقشات سرية بدأت في الأسابيع الأخيرة، بشأن تطوير حقل غاز "مارين" للفلسطينيين يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا من شواطئ غزة. 

وأضافت أن بعض التعقيدات برزت في إطار المناقشات إذ أنه لا يمكن للسلطة الفلسطينية تشغيل الحقل بمفردها، لذا فإن الحل هو أن ترعى مصر هذا المشروع.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل بدأت بالفعل محادثات مع المصريين، بل كانت هناك اجتماعات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والمصريين في الآونة الأخيرة.

ولفتت إلى بروز مشكلة أخرى، حيث أنه وفقًا لمسؤول إسرائيلي رفيع، قال بأن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير انتقادات كبيرة في الداخل حول موضوع الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة.

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