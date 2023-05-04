قناة إسرائيلية تكشف: مناقشات سرية بشأن تطوير حقل الغاز قبالة بحر غزة





وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل بدأت بالفعل محادثات مع المصريين، بل كانت هناك اجتماعات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والمصريين في الآونة الأخيرة.





ولفتت إلى بروز مشكلة أخرى، حيث أنه وفقًا لمسؤول إسرائيلي رفيع، قال بأن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير انتقادات كبيرة في الداخل حول موضوع الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن مناقشات سرية بدأت في الأسابيع الأخيرة، بشأن تطوير حقل غاز "مارين" للفلسطينيين يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا من شواطئ غزة.وأضافت أن بعض التعقيدات برزت في إطار المناقشات إذ أنه لا يمكن للسلطة الفلسطينية تشغيل الحقل بمفردها، لذا فإن الحل هو أن ترعى مصر هذا المشروع.