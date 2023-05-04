شؤون فلسطينية

كيف وصل جيش الاحتلال إلى منفذي عملية الأغوار؟

كيف وصل جيش الاحتلال إلى منفذي عملية الأغوار؟
قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن منفذي عملية الأغوار الذين اغتالتهم وحدات اليمام وقوات من (شاباك) بالبلدة القديمة في نابلس.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن الشبان الذين نفذا عملية عملية الحمرا في الأغوار، اختبأوا لمدة شهر في الشقة في نابلس.

وأضافت بأن (شاباك) تلقى صباح اليوم معلومات استخباراتية حول موقعهم، قبل أن يتم الإيعاز بالاقتحام لاغتيالهم.

يشار إلى أن وحدات من قوات اليمام وعناصر من شاباك بحماية من جيش الاحتلال، أعدموا صباح اليوم الخميس، ثلاثة شبان هم معاذ المصري، وحسن القطناني، وإبراهيم جبر، في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وتتهم سلطات الاحتلال المصري والقطناني بأنهما نفذا عملية الأغوار في السابع من نيسان/إبريل الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاث مستوطنات. 

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