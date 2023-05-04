شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس في رام الله

تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس في رام الله
الرئيس عباس يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمقر الرئاسة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وبحثت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع، التصعيد الإجرامي والعدواني لحكومة الاحتلال استمرارا لحربها المفتوحة ضد شعبنا، لترتكب اليوم مجزرة بشعة في مدينة نابلس باغتيالها ثلاثة مناضلين من أبناء شعبنا وتصفية إحدى الفتيات في حوارة استمرارا للتصفيات الميدانية التي يقوم بها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ليصل عدد الشهداء منذ بداية العام إلى مائة وثمانية شهداء، بالتزامن مع فرض الحصار على المدن والمخيمات الفلسطينية، واقتحامها اليومي والاعتقالات اليومية، وقيامها بالأمس بمجزرة هدم البيوت كما جرى في بلدتي حارس وحجة، وضاحية السلام في بلدة عناتا بمحافظة القدس.

وأكدت اللجنة التنفيذية خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال في محاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي لدى أسرانا ومعتقلينا الأبطال الرابضين في زنازين الاحتلال، وتحميلها مسؤولية قتل الشهيد الأسير البطل خضر عدنان الذي استمر إضرابه عن الطعام لليوم السابع والثمانين، ورفض الاحتلال إطلاق سراحه أو علاجه في ظل خطورة وضعه، مذكرين أن ارتقاء الشهيد البطل خضر عدنان لن يكسر إرادة وصمود شعبنا الذي يواصل معركته من أجل الحرية والاستقلال ونيل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وطالبت كل المنظمات الحقوقية والدولية وأطراف المجتمع الدولي بأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا وأسرانا الأبطال، وفي ظل خطورة وضع الأسرى المرضى الأبطال، خاصة الأسيرين وليد دقة وعاصف الرفاعي المصابين بالسرطان، وإمعان الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء في ابتزاز رخيص ومرفوض لأبناء شعبنا.

كما أكدت اللجنة التنفيذية أن إمعان الاحتلال في هذا التصعيد الإجرامي واستمرار تعنته وعدم التزامه بوقف الأعمال الأحادية يتطلب موقفا جديا من المجتمع الدولي برفض سياسات الاحتلال العدوانية وفرض عقوبات عليه وتفعيل آليات محاكمته وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي نرى تباطؤ عملها فيما يتعلق بالملفات المحالة إلى المحكمة، وفي ظل استخدام المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، وفي ضوء الحماية والدعم والإسناد الأميركي للاحتلال، الأمر الذي يثبت أن هناك ضوءا أخضر للاستمرار في هذه الجرائم، معتقدا أنه محمي من مغبة مساءلته عن هذه الجرائم.

ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية شعبنا وحقوقنا الوطنية ووقف الاعتقالات والخصومات المالية والاجتياحات المتكررة.

وأكدت أهمية المشاركة الواسعة لكل أبناء شعبنا في فعاليات إحياء ذكرى النكبة والتأكيد على حق شعبنا بالعودة، خاصة في ظل أعتاب هذه الذكرى في العام الخامس والسبعين للنكبة، وقيام الأمم المتحدة في نيويورك بإحياء هذه الذكرى لأول مرة بحضور الرئيس محمود عباس الذي سيلقي خطابا هاما بهذه المناسبة، وأيضا الفعاليات المركزية في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي كل مخيمات اللجوء والشتات، ورفض وإدانة كل محاولات المساس بالفعاليات الموحدة في إطار وتحضيرات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده، ورفض ما يسمى "مؤتمر العودة" في بلدة مالمو بالسويد، الذي يكرس الانقسام الفلسطيني، ومحاولة الإيحاء بخلق بدائل وهمية ومرفوضة في ظل العبث بالوضع الفلسطيني، بعيدا عما هو مطلوب من وحدة وطنية تنهي الانقسام وتوجه التنافس الرئيسي إلى الاحتلال بعيدا عن كل التناقضات الثانوية، وتكثيف كل الجهود من أجل مواصلة نضالنا وكفاحنا من أجل حرية واستقلال شعبنا.

أخبار ذات صلة

كيف وصل جيش الاحتلال إلى منفذي عملية الأغوار؟

كيف وصل جيش الاحتلال إلى منفذي عملية الأغوار؟

تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس في رام الله

تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس في رام الله

تشييع جثمان الشهيدة إيمان عودة في حوارة

تشييع جثمان الشهيدة إيمان عودة في حوارة

إصابات بالرصاص الحي والاختناق بينهم طفل خلال مواجهات في حوارة

إصابات بالرصاص الحي والاختناق بينهم طفل خلال مواجهات في حوارة

برئاسة أبو سيف.. فلسطين تشارك بمؤتمر وزراء ثقافة مجموعة الـ77 والصين

برئاسة أبو سيف.. فلسطين تشارك بمؤتمر وزراء ثقافة مجموعة الـ77 والصين

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

راصد يوضح تطورات طقس فلسطين الجمعة والسبت

راصد يوضح تطورات طقس فلسطين الجمعة والسبت

الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس بعد اعتقال دام 17 عاماً

الاحتلال يفرج عن أسير من خانيونس بعد اعتقال دام 17 عاماً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالرصاص الحي والاختناق بينهم طفل خلال مواجهات في حوارة

إصابات بالرصاص الحي والاختناق بينهم طفل خلال مواجهات في حوارة

برئاسة أبو سيف.. فلسطين تشارك بمؤتمر وزراء ثقافة مجموعة الـ77 والصين

برئاسة أبو سيف.. فلسطين تشارك بمؤتمر وزراء ثقافة مجموعة الـ77 والصين

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

وزير النقل والمواصلات يبحث مع وزير الطيران المصري سبل تعزيز التعاون

وزير النقل والمواصلات يبحث مع وزير الطيران المصري سبل تعزيز التعاون

خنساء فلسطين &quot;أم ناصر حميد&quot; تُقلد وسام المرأة المثالية في مهرجان الأم المثالية بالأقصر

خنساء فلسطين "أم ناصر حميد" تُقلد وسام المرأة المثالية في مهرجان الأم المثالية بالأقصر

اشتية: التضامن الدولي مع قضيتنا العادلة يزيد من صمود شعبنا على أرضه

اشتية: التضامن الدولي مع قضيتنا العادلة يزيد من صمود شعبنا على أرضه

حماس تنعى الشهيدة إيمان عودة منفذة عملية الطعن في حوارة

حماس تنعى الشهيدة إيمان عودة منفذة عملية الطعن في حوارة

اشتية يدعو أوروبا لإدانة جرائم الاحتلال

اشتية يدعو أوروبا لإدانة جرائم الاحتلال

منوعات

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

لهذا السبب.. محمد الشرنوبي يضع الجمهور بحيرة

لهذا السبب.. محمد الشرنوبي يضع الجمهور بحيرة

منة فضالي تكشف عن موقفها من الزواج

منة فضالي تكشف عن موقفها من الزواج

هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها

هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها

بهذه الكلمات.. رامي صبري يوجه الدعم لأصالة

بهذه الكلمات.. رامي صبري يوجه الدعم لأصالة

جوري بكر تثير الجدل بعد ما كتبته عبر (الانستغرام)

جوري بكر تثير الجدل بعد ما كتبته عبر (الانستغرام)

شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها

شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها

لحظة رومانسية تجمع بين شيرين عبد الوهاب وزوجها

لحظة رومانسية تجمع بين شيرين عبد الوهاب وزوجها

بالصور.. محمد رمضان يُبهر متابعيه بأحدث ظهور له

بالصور.. محمد رمضان يُبهر متابعيه بأحدث ظهور له

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

عربي

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

السودان: اتهامات بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

السودان: اتهامات بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع

مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع

الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية

الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية