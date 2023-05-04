بشأن السودان وسوريا.. القاهرة تستضيف اجتماعاً وزارياً عربياً الأحد المقبل





وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصالات مع الوزراء العرب جاءت في إطار التشاور وتنسيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب حول كل من السودان وسوريا، والمقرر عقده يوم 7 آيار/مايو الجاري.



وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال مع وزير خارجية كينيا جاء في إطار التشاور والتنسيق اتصالاً بالأزمة السودانية، خاصة فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار وسبل تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في السودان، مشيرا إلى أن الاتصال تناول أيضاً تنسيق جهود حل الأزمة في الأطر العربية والإفريقية، وفق ما نقل موقع (العربية).



وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والسودان والعراق والجزائر والأردن وجيبوتي وكينيا.



وكانت مصر قد كثفت جهودها لحل الأزمة السودانية، حيث أجرى سامح شكري وزير الخارجية مباحثات مع نظرائه الإقليميين والدوليين لبحث تطورات الأزمة وسبل حلها.



وأعلنت خارجية مصر أن مباحثات شكري تسعى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حقناً لدماء الشعب السوداني، كما تم التطرق إلى الأوضاع الإنسانية في السودان وتقديم الإغاثة وسبل دعم وتعزيز قدرات الدول الحدودية المتلقية للمواطنين السودانيين النازحين من الاقتتال الدائر.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يعقد يوم الأحد المقبل، في العاصمة المصرية، القاهرة، اجتماع وزاري عربي، لبحث التطورات حول السودان وسوريا.