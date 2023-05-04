تشييع جثمان الشهيدة إيمان عودة في حوارة

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيدة إيمان زياد عودة، في بلدة حوارة.وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، إلى بلدة حوارة، مسقط رأس الشهيدة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليها في منزل عائلتها، ثم أدى المشيعون الصلاة عليها في مسجد علي بن أبي طالب، قبل أن توارى الثرى في مقبرة البلدة.وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال منعت المشاركين في التشييع من المرور عبر الشارع الرئيس وسط البلدة، ما اضطرهم لسلوك طرق داخلية للوصول إلى المقبرة.وأعدمت قوات الاحتلال الشابة عودة برصاصة بمنطقة الصدر ظهر اليوم قرب دوار عينابوس وسط بلدة حوارة.والشهيدة عودة (26 عاما)، متزوجة، وأم لثلاثة أطفال.