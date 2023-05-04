إصابات بالرصاص الحي والاختناق بينهم طفل خلال مواجهات في حوارة









رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة، جنوب نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، إن طواقم الجمعية تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص المعدني، و15 إصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.وأضاف جبريل أن طواقم الإسعاف نقلت طفلا إلى مركز طوارئ ابن سينا في حوارة، نتيجة إصابته بالاختناق، كما جرى إخلاء منزل بسبب كثافة الغاز السام في المنطقة.يشار إلى أن المواطنة إيمان عودة، استشهدت ظهر اليوم برصاص قوات الاحتلال، بعد إطلاق رصاصة عليها في منطقة الصدر، قرب دوار عينابوس، وسط بلدة حوارة.