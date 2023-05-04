برئاسة أبو سيف.. فلسطين تشارك بمؤتمر وزراء ثقافة مجموعة الـ77 والصين

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين في مؤتمر وزراء ثقافة مجموعة الـ77 والصين، الذي عقد في العاصمة الكوبية هافانا، حيث تترأس كوبا هذه المجموعة لهذا العام.وضم وفد فلسطين وزير الثقافة عاطف أبو سيف، وسفير دولة فلسطين لدى كوبا أكرم سمحان.ويخصص المؤتمر لمناقشة قضايا حفظ التراث الثقافي في دول مجموعة الـ77 والصين.وكان الرئيس الكوبي قد استقبل في قصر الرئاسة الوزراء المشاركين، وتحدث عن أهمية الثقافة في حفظ تراث الشعوب وأهميتها في تعزيز العلاقة مع الدول.يذكر أن دولة فلسطين تسلمت رئاسة مجموعة الـ77 للدول النامية والصين عام 2019.