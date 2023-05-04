شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية
الرئيس عباس يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمقر الرئاسة
رام الله - دنيا الوطن
ترأس الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، تحدث عن الملفات التي سيتم مناقشتها في اجتماع اللجنة مساء اليوم الخميس.

وقال أبو يوسف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إن الاجتماع كان معداً مسبقاً له لمناقشة فعاليات ذكرى النكبة، بالإضافة لخطاب الرئيس عباس المرتقب في الأمم المتحدة.

وأوضح أنه سيضاف على جدول الأعمال ما استجد من أحداث ميدانية أهمها استشهاد الأسير المضرب عن الطعام الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي، وما تبعه من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة والضفة.

وأضاف أبو يوسف: كما سيناقش الاجتماع تبعات الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في محافظة نابلس واغتيال ثلاثة من الشبان بعد محاصرتهم في أحد المنازل في حارة الياسمينة بالمدينة.

ولفت إلى أن الأمور الأن بحاجة لصياغة موقف لمواجهة جرائم الاحتلال من خلال تفعيل آليات التواصل مع المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

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