عربي

بايدن يوجه تحذيراً شديد اللهجة لطرفي الصراع في السودان

بايدن يوجه تحذيراً شديد اللهجة لطرفي الصراع في السودان
الرئيس الأميركي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
وجّه الرئيس الأميركي، جو بايدن اليوم الخميس، تحذيراً شديد اللهجة لطرفي الصراع في السودان.

ووصف بايدن وفق ما نقل البيت الأبيض، الصراع على السلطة في السودان، بأنه "خيانة لمواطنيها ويجب أن ينتهي الصراع".

وأصدر البيت الأبيض أمراً تنفيذيا بشأن فرض عقوبات على أشخاص وصفهم بأنهم "يزعزعون استقرار" السودان.

وأكد بايدن على ضرورة انتهاء النزاع في السوداني، مهددا بفرض عقوبات على كل من يستهدف المدنيين في السودان ويعرقل الانتقال السلمي للسلطة.

وقال في بيان إن "العنف الدائر في السودان مأساة، وخيانة للمطالب الواضحة للشعب السوداني بحكومة مدنية وانتقال إلى الديمقراطية"، مضيفا "يجب أن ينتهي".

ولفت الرئيس الأميركي إلى تمسك الشعب السوداني بالديمقراطية، ورفضه الصراع على السلطة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

 وبشأن تقديم العون الإنساني، قال بايدن إن الولايات المتحدة على استعداد لتلبية المطالب الإنسانية "عندما تسمح الظروف".

يشار إلى أن القتال يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي بين قوات الجيش، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأسفر القتال عن مقتل المئات وإصابة الآلاف بينهم مدنيون.

أخبار ذات صلة

بايدن يوجه تحذيراً شديد اللهجة لطرفي الصراع في السودان

بايدن يوجه تحذيراً شديد اللهجة لطرفي الصراع في السودان

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

السودان: اتهامات بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

السودان: اتهامات بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع

مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع

الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية

الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية

الأورومتوسطي: الأمراض تفتك بنازحي المخيمات في ظل ضعف الرعاية الصحية بالعراق

الأورومتوسطي: الأمراض تفتك بنازحي المخيمات في ظل ضعف الرعاية الصحية بالعراق

في اجتماع التعاون الإسلامي الطارئ.. الأمين العام يؤكد إمكانية إرسال وفد رفيع للسودان

في اجتماع التعاون الإسلامي الطارئ.. الأمين العام يؤكد إمكانية إرسال وفد رفيع للسودان

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير النقل والمواصلات يبحث مع وزير الطيران المصري سبل تعزيز التعاون

وزير النقل والمواصلات يبحث مع وزير الطيران المصري سبل تعزيز التعاون

خنساء فلسطين &quot;أم ناصر حميد&quot; تُقلد وسام المرأة المثالية في مهرجان الأم المثالية بالأقصر

خنساء فلسطين "أم ناصر حميد" تُقلد وسام المرأة المثالية في مهرجان الأم المثالية بالأقصر

اشتية: التضامن الدولي مع قضيتنا العادلة يزيد من صمود شعبنا على أرضه

اشتية: التضامن الدولي مع قضيتنا العادلة يزيد من صمود شعبنا على أرضه

حماس تنعى الشهيدة إيمان عودة منفذة عملية الطعن في حوارة

حماس تنعى الشهيدة إيمان عودة منفذة عملية الطعن في حوارة

اشتية يدعو أوروبا لإدانة جرائم الاحتلال

اشتية يدعو أوروبا لإدانة جرائم الاحتلال

منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال في نابلس

منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال في نابلس

الهيئة 302: تقرير مالي مقلق لأونروا يتحدث عن انخفاض نسبة التبرعات مؤخرًا

الهيئة 302: تقرير مالي مقلق لأونروا يتحدث عن انخفاض نسبة التبرعات مؤخرًا

الشيخ يبحث مع رئيس مكتب تمثيل كندا آخر المستجدات السياسية

الشيخ يبحث مع رئيس مكتب تمثيل كندا آخر المستجدات السياسية

منوعات

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

بالصور.. كريم سامي يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

لهذا السبب.. محمد الشرنوبي يضع الجمهور بحيرة

لهذا السبب.. محمد الشرنوبي يضع الجمهور بحيرة

منة فضالي تكشف عن موقفها من الزواج

منة فضالي تكشف عن موقفها من الزواج

هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها

هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها

بهذه الكلمات.. رامي صبري يوجه الدعم لأصالة

بهذه الكلمات.. رامي صبري يوجه الدعم لأصالة

جوري بكر تثير الجدل بعد ما كتبته عبر (الانستغرام)

جوري بكر تثير الجدل بعد ما كتبته عبر (الانستغرام)

شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها

شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها

لحظة رومانسية تجمع بين شيرين عبد الوهاب وزوجها

لحظة رومانسية تجمع بين شيرين عبد الوهاب وزوجها

بالصور.. محمد رمضان يُبهر متابعيه بأحدث ظهور له

بالصور.. محمد رمضان يُبهر متابعيه بأحدث ظهور له

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

عربي

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

البرلمان العربي يتبنى خطاب فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

السودان: اتهامات بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

السودان: اتهامات بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع

مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع

الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية

الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة الحالية