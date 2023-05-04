بايدن يوجه تحذيراً شديد اللهجة لطرفي الصراع في السودان





ووصف بايدن وفق ما نقل البيت الأبيض، الصراع على السلطة في السودان، بأنه "خيانة لمواطنيها ويجب أن ينتهي الصراع".



وأصدر البيت الأبيض أمراً تنفيذيا بشأن فرض عقوبات على أشخاص وصفهم بأنهم "يزعزعون استقرار" السودان.



وأكد بايدن على ضرورة انتهاء النزاع في السوداني، مهددا بفرض عقوبات على كل من يستهدف المدنيين في السودان ويعرقل الانتقال السلمي للسلطة.



وقال في بيان إن "العنف الدائر في السودان مأساة، وخيانة للمطالب الواضحة للشعب السوداني بحكومة مدنية وانتقال إلى الديمقراطية"، مضيفا "يجب أن ينتهي".



ولفت الرئيس الأميركي إلى تمسك الشعب السوداني بالديمقراطية، ورفضه الصراع على السلطة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وبشأن تقديم العون الإنساني، قال بايدن إن الولايات المتحدة على استعداد لتلبية المطالب الإنسانية "عندما تسمح الظروف".



يشار إلى أن القتال يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي بين قوات الجيش، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو "حميدتي".





وأسفر القتال عن مقتل المئات وإصابة الآلاف بينهم مدنيون.

رام الله - دنيا الوطنوجّه الرئيس الأميركي، جو بايدن اليوم الخميس، تحذيراً شديد اللهجة لطرفي الصراع في السودان.